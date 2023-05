Allerta meteo a Napoli | oggi chiusi i cimiteri

(Di martedì 16 maggio 2023) La decisione del Comune arriva a causa dell’avviso die in Campania di colore arancione diramato dalla Protezione civile regionale. Il sindaco di, Gaetano Manfredi, ha ordinato perla chiusura deicittadini. La decisione è stata presa a causa dell’avviso die in Campania

La Regione, dunque, oggi fa scattare l'allarmedelegando ai sindaci delle zone conrossa la valutazione della chiusura delle scuole e delle strade più a rischio, a partire da quelle in ...Oggi la Protezione civile ha diramato l'arancione nel Palermitano. Alcuni sindaci tra cui ... Secondo le previsioni le condizionidovrebbero iniziare a migliorare dal pomeriggio con un ...Il maltempo non dà tregua. Ci troviamo in una fasestraordinaria, dicono gli esperti del sito www.iLMeteo.it: un mese di maggio così piovoso non ... L'è rossa da giorni sull'Italia, per ...

Fino a quando pioverà Today.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...FOGGIA - Il maltempo non dà tregua. Ci troviamo in una fase meteo straordinaria, dicono gli esperti del sito www.iLMeteo.it: ...