Allerta maltempo in Emilia Romagna | codice rosso in gran parte della regione

Leggi anchemeteo in 13 regioni. Neve prevista in Trentino Alluvione Emilia - Romagna, ridateci Italiasicura per contrastare il dissesto idrogeologicoin Campania, dalle 14 ...arancione per pianura e costa ferrarese, oltre che per la pianura reggiana. Per domani non sono previsti temporali. Ci sarà una graduale attenuazione dei venti; nella prima parte della ...AGI - Ancorarossa domani sulle zone dell'Emilia Romagna più colpite dalle piogge e dal, dal Bolognese, al Ravennate alla Romagna . In arancione, per criticità idraulica e idrogeologica, solo la ...

Allerta meteo a Pesaro per il maltempo: il video del fiume Genica esondato, problemi anche a Fano Virgilio Notizie

Frane e smottamenti in Appennino, scuole e negozi chiusi. A Ricchione chiuso il pronto soccorso, allagato; salvate in extremis due persone disabili che rischiavano di annegare ...