Alle urne solo il 59 | 03 per cento degli aventi diritto!

Vanno al centrodestra i comuni di Fiumicino , Pomezia e Latina . Si sono chiuse15 di ieri lee lo spoglio dei voti, in serata, ha delineato una svolta a destra dei due comuni tra i più grandi nella provincia di Roma e dell'unico capoluogo del Lazio al voto, Latina . ...È chiaro che tutti sanno che il ritorno al voto di solito favorisce il centrosinistra e penalizza il centrodestra, con gli elettori di quest'ultimo convinti di aver già dato recandosial ...A farla da padrone, l'astensionismo Inesorabile, infatti, continua il crollo dell'affluenzain Italia. Sulla scia delle scorse politiche, che hanno fatto registrare il dato più basso della ...

Risultati elezioni amministrative comuni 2023. Seconda giornata di voto per le elezioni amministrative in 595 città italiane. Affluenza in calo nella prima giornata di questa tornata di Amministrative ...In calo come previsto l’affluenza: ha votato il 56,09% degli aventi diritto (60,42% cinque anni fa). Record di votanti ad Aurigo: l’87% ...