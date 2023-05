Allagamenti e siccità Come si sta preparando l’Italia? Tre domande

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 maggio 2023) Oggi, per l’ennesima volta, persone che per decenni credevano di essere al sicuro hanno visto la propria vita improvvisamente interrotta da piogge catastrofiche. La triste ironia è che tutta quest’acqua non garantisce un’estate senza scarsità. Ciò che cade in pochi giorni quando non serve, non sostituisce l’acqua che ci serve quando non basta. Laè ancora un rischio reale. Detto questo però è facile lasciarsi andare a recriminazioni indistinte,se la responsabilità fosse sempre e solo degli amministratori che non hanno gestito fossi o tombini. Non è così. Sappiamo da tempo che i cambiamenti climatici avrebbero prodotto periodi più lunghi di scarsità e precipitazioni sempre più erratiche e intense.tutti i paesi ricchi,era riuscita a eliminare quasi tutti gli eventi estremi grazie a ...