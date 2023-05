Allagamenti e frane | oltre 900 persone costrette a lasciare le case

... fin dalle prime ore del mattino, causandodiffusi in varie zone della città. Sospesa ...invece sulla strada dell'Acquabona, strada Ponte Valle per frana, strada Roncaglia. Allagate ...2023 - 05 - 16 13:35:48e strade chiuse a Pesaro Maltempo anche a Pesaro, dove sono state chiuse al traffico alcune strade e sottopassi. Chiusi per allagamento Strada di Fontesecco,...È emergenza maltempo nelle Marche doveedinteressano gran parte del territorio regionale in particolare la parte ...

Temporali e venti forti. Allarme frane ed esondazioni: in Romagna evacuate 900 persone - Aggiornamento del 16 Maggio delle ore 14:04 - Aggiornamento del 16 Maggio delle ore 14:04 RaiNews

Il maltempo funesta la Romagna e le Marche, con evacuati e allagamenti. Dalla serata di lunedì 15 maggio, gran parte dell’Emilia-Romagna è in allerta rossa: mobilitata la protezione civile e attenzion ...allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Permane ...