Allagamenti e disagi al sud. Allerta rossa in Emilia Romagna

Ieri imaggiori si sono registrati a Palermo, con auto bloccate dalle strade allagate, difficoltà nella circolazione dei treni e nei collegamenti con le isole minori. Diversi gli interventi ...... sono possibili frane e colate rapide di fango,, possibili voragini per fenomeni di ... insieme alla Protezione civile, hanno lavorato incessantemente per limitare il più possibile i...PALERMO "per il maltempo, a Palermo, dove ha piovuto ininterrottamente per 24 ore. Squadre della ... dove si registrano. Chiusa via Imera. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. ...

Maltempo in Sicilia, allagamenti e disagi per gli automobilisti: la situazione Sicilia Fan

Livello di allarme massimo per il ciclone Minerva che sta attraversando il nostro paese. Ieri le precipitazioni hanno interessato prevalentemente il sud, ora la perturbazione si sta spostando al centr ...CRONACA, 82 mm sono caduti a Piazza Armerina con allagamenti e disagi in tutta la città, a causa del ciclone mediterraneo transitato lunedì sulla Sicilia. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo P ...