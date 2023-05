Allagamenti e danni per il maltempo in Emilia-Romagna e Marche

(Di martedì 16 maggio 2023) Continua l’ondata disull’Italia. Da Bologna fino a Rimini, da Forlì a Cesena, è allerta rossa in, dove le forti piogge hanno provocato esondazioni di fiumi, frane in montagna e mareggiate lungo la costa. Sono più di 900 gli evacuati, segnala la regione. La maggior parte, 528, nel Ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel Forlivese-cesenate, 10 nel Modenese e tre nel Reggiano, mentre altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni. A Cesena è esondato nel tratto urbano il fiume Savio e ci sono persone bloccate sui tetti. Allagato parte del centro cittadino, la sede della Croce Rossa, il centro addestramento reclute della polizia e varie aziende, fabbricati, abitazioni, cantine e garage. Massima attenzione a Forlì e Forlimpopoli per la piena in arrivo dei fiumi ...

Maltempo Emilia Romagna, i danni dell'alluvione: la situazione da Bologna a Cesena. FOTO Sky Tg24

L'ondata di maltempo che ha fatto 9 morti in Emilia-Romagna non si arresta: l'allerta rossa continua a essere in vigore anche oggi in Romagna. Il livello di quasi tutti i fiumi continua infatti a esse ...IL PUNTO - Bonaccini: 'Danni per qualche miliardo'. Faenza si risveglia nel fango e prova a ripartire. Decine le strade chiuse o danneggiate dalle frane o dagli allagamenti nella provincia di Bologna.