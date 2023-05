Alla Lega Navale Italiana di Salerno la presentazione del “Progetto Caretta in Vista”

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 19 maggio 2023 alle ore 17,30 presso la sede delladial Porto Masuccio Salernitano (Piazza della Concordia), in collaborazione con l’Associazione Giuristi per l’Ambiente, sarà presentato il “in”, la pregevole iniziativa coordinata dStazione Zoologica “Anthon Dohrn” di Napoli che si prefigge lo scopo di individuare e proteggere i nidi di tartaruga marina sul litorale campano. Nel 2022, grazie all’attività sul campo di circa 100 volontari, sono stati individuati 25 nidi sul litorale campano da cui sono nate circa 1500 tartarughe. Su quello salernitano, nello specifico a Marina di Eboli, sono stati individuati tre nidi e tre tentativi di nidificazione, grazie ...

luce dei filmati, la donna è stata arrestata con l'accusa di aver messo in pericolo la vita di un minore. Dopo un periodo di detenzione, la 61enne è stata rilasciata grazie al pagamento della ......squadra rossonero è partito in questi istanti dal centro sportivo di Milanello in Carnago...delegato dell'Inter Alessandro Antonello è stato intercettato dai cronisti all'uscita dallaSerie A:...... 2023 11.10 - Marotta e Antonello arrivano all'Assemblea di: bocche cucite in meritosemifinale di stasera. #Inter - L'arrivo di #Marotta e #Antonello per l'assemblea di: bocche cucite ...

Comunali: Correggio resta al Pd, Salsomaggiore va alla destra Agenzia ANSA

Le possibili strade dei diritti tv del nostro calcio Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha presentato, tramite una conferenza stampa, il bando per i prossimi diritti tv, che potrebbero estendersi ...Per ora la possiede soltanto la Juventus. In un futuro non lontano, però, anche l’Atalanta potrebbe imitarla. I nerazzurri hanno serie intenzioni di creare una squadra satellite under 23 che possa baz ...