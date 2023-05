Alla destra vanno quattro città | il Pd vince a Brescia e Teramo

(Di martedì 16 maggio 2023) La nuova mappa dei sindaci dopo il primo turno delle amministrative comincia a prendere forma. Dei 595 Comuni che sono andati al voto tra domenica e lunedì, 13 sono capoluoghi. Di questi,al centro: Treviso, Imperia, Latina e Sondrio. E due al centrosinistra:. Sette sono invece i capoluoghi che si avviano verso il ballottaggio del 28 e 29 maggio, date nelle quali si voterà alle comunali anche in Sicilia e Sardegna. Il Partito democratico ha vinto aal primo turno, nonostante per il capoluogo lombardo siano scesi in campo tutti i leader di governo: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. E ottiene un buon risultato a Vicenza arrivando al secondo turno davanti al centro. Va al ballottaggio Brindisi, laboratorio ...

... l'uscente D'Alberto a Teramo e Laura Castelletti, prima donna elettaguida di Brescia. In 7 ... il candidato a sindaco del centroa Fiumicino, Mario Baccini, è in vantaggio con il 55,89 per ...Il partito di Giuseppe Conte ha contribuitovittoria del centrosinistra a Teramo con il 2,3% ma non a quella di Brescia, dove ha corso con un proprio candidato e ha ottenuto l'1,4% dei voti di ...

Male il Movimento 5 Stelle che supera il 5% dei voti solo a Terni e Brindisi AGI - Il primo turno delle elezioni comunali 2023 vede il Pd primeggiare in 7 dei 13 comuni capoluogo. Fratelli d'Italia è ...Nessuna "vittoria in trasferta". Anche a Latina, dove il centrodestra torna al governo, l'amministrazione di centrosinistra era stata la classica eccezione alla regola: la città è da sempre una ...