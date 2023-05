Alfa Romeo | arrivano gli sviluppi a Imola e Bottas cerca la zona punti

(Di martedì 16 maggio 2023) Insegue una condizione in stile 2022, Valtterialla vigilia del GP dell'Emilia Romagna ( qui trovi gli orari del week end ). A, un anno fa,ottenne un quinto posto in gara , a ...

Jean - Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo, ha rivelato che il marchio sta pianificando di introdurre un nuovo modello di segmento C oltre al Tonale, ovvero una nuova versione dell'Alfetta. Il numero uno dell'azienda automobilistica ...

La disegna un giovane Marcello Gandini che negli anni a seguire firmerà, tra le altre, una decina di Lamborghini, cinque Maserati, due Alfa Romeo, una Ferrari e una Bugatti, ma anche modelli più ...

Nuova Alfa Romeo Giulia: la seconda generazione sarà un’eccellenza italiana ClubAlfa.it

Alfetta 2023-2024 sarà un modello di segmento C con carrozzeria hatchback, caratterizzato da un design accattivante e sportivo, in linea con il marchio Alfa Romeo.I ricordi dell'edizione 2022 del GP a Imola accompagnano un Bottas che spera in altri progressi di Alfa Romeo con gli aggiornamenti in arrivo ...