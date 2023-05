Alessia Pifferi | i medici del carcere | «Ha il quoziente intellettivo di una bimba di 7 anni»

(Di martedì 16 maggio 2023), la 37enne accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo, Diana, abbandonandola da sola a casa per sei giorni nel luglio dello scorso anno, «ha unpari a una bambina di 6/7». È quanto ha dichiarato la sua avvocataPontenani al termine dell’udienza di oggi, 16 maggio, citando i risultati degli ultimi accertamentisvolti neldi San Vittore di Milano e della consulenza di parte. Dall’analisi medica emerge che la donna soffre di un «gravissimo ritardo mentale». Report che la difesa della donna ha commentato con: «Hanno messo una bambina in mano a un’altra bambina». A seguito di diversi scontri e polemiche, la Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre una ...

