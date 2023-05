«Alessia Pifferi ha il cervello di una bambina di 7 anni» | la relazione pschiatrica sulla donna che lasciò morire la figlia di stenti

, accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo ha un "gravissimo ritardo mentale" pari a un quoziente intellettivo di "una ..., la donna accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo ha un 'gravissimo ritardo mentale' pari a un quoziente ...... picchetto d'onore per la coppia IN VIA COMASINA Fotogallery - Ciclista investito e ucciso da un tir a Milano A MILANO Fotogallery,in aula nel processo per omicidio TI POTREBBE ...

Alessia Pifferi, i medici del carcere: "Ha il quoziente intellettivo di una bimba di 7 anni" TGCOM

La Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche di Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di un anno e mezzo ...Durante l’udienza di oggi, martedì 16 maggio, l’avvocato Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi, imputata per omicidio aggravato a seguito della morte per inedia della sua figlia Diana di qua ...