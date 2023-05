Alessandro Cecchi Paone svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi | ecco come sta VIDEO

...Christopher Leoni Gian Maria Sainato Naufraghi tornati in Italia Claudia Motta - 14 giorni in Honduras Marco Predolin - 14 giorni in Honduras Simone Antolini - 24 giorni in Honduras...Paone ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi insieme al fidanzato Simone Antolini. Dopo aver abbandonato il reality show a causa dei ...La scelta di Fiore Argento a L'Isola dei Famosi DopoPaone e Simone Antolini, anche Fiore Argento ha abbandonato L'Isola dei Famosi . Una decisione sofferta per la sorella di Asia ...

Simone Antolini: Melissa è mia figlia, l'ho avuta a 17 anni, Alessandro Cecchi Paone vuole adottarla Fanpage.it

Alessandro Cecchi Paone, ospite di Mattino Cinque con Federica Panicucci, ha raccontato di aver perso 12kg all’Isola dei Famosi, alla quale ha ...Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, la naufraga Fiore Argento ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal gioco.