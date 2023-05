Alessandro Cecchi Paone svela il segreto della sua trasformazione | Ho perso 12kg grazie all' Isola dei Famosi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 maggio 2023)ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi per la sua partecipazione all'deiinsieme al fidanzato Simone Antolini. Dopo aver abbandonato il reality show a causa dei problemi di salute del ragazzo, l'opinionista è tornato in tv e ha raccontato la sua esperienza. In particolare, ha rivelato di averdurante la sua permanenza sull'. Ma ci sono anche altre novità sulla vicenda, come scopriremo nell'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...torna in tv dopo l'deiHadurante la permanenza in Honduras Ha abbandonato il reality insieme ...