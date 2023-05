Al teatro Solimene di Montella va in scena “Cose da Pazzi” domenica 21 Maggio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto21ore 20:30 aldi, in occasione del terzo appuntamento della stagione teatrale, ci sarà la nuova commedia della compagnia locale G. Delli Gatti “da”, scritto e diretto da Giovanni Cianciulli. Il dott. Lasperanza Massimo, psichiatra, lavora in uno studio di un ospedale e visita i suoi pazienti affetti da vari problemi. Un paziente abituale, in cura da anni, tanto da essere esperto quasi quanto il dottore, assume per qualche ora la parte del Primario. Inci saranno gli attori montellesi Giovanni Cianciulli, Carmine Dello Buono, Giuseppe Varallo, Angela Gramaglia, Valentino Varallo, Gilda Pizza, Raffaele Dello Buono e Salvatore Clemente. La Stagione teatrale diretta ...