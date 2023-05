Al primo turno 5 Sindaci al centrodestra e 2 al centrosinistra

(Di martedì 16 maggio 2023) Sondrio, Treviso, Latina, Imperia e Pisa al, Brescia e Teramo al. Sono questi i capoluoghi di provincia al voto che alvanno verso un risultato definitivo sul nome delcittadino. Ad Imperia viene confermato il sindaco uscente, l'ex ministro Claudio Scajola, con il 61,69% dei voti, davanti al vicecommissario Ivan Bracco, espressione del, al 22,7%. La candidata del, Matilde Celentano, ha fatto man bassa di voti a Latina, surclassando, con il 70% delle preferenze, Damiano Coletta, ex sindaco di. Non cambia l'inquilino al comune di Sondrio, Marco Scaramellini, sindaco uscente del, è stato confermato con il 59,59% dei voti. Staccato il ...

( TUTTI I SINDACI ELETTI AL) Le sfide nei Capoluoghi Una partita certamente significativa, su tutto il territorio nazionale, con quasi 600 Comuni al voto, 13 capoluoghi, dei quali uno di ...La prima tornata delle elezioni amministrative ha coinvolto circa 600 comuni in tutto il Paese. Dei 13 capoluoghi al voto, quattro o cinque saranno del centrodestra al, due del centrosinistra. Ildato acquisito nel corso della giornata è stato quello della vittoria, a Brescia, di Laura Castelletti, sostenuta da una coalizione di centrosinistra ...La forbice aldovrebbe attestarsi su poche centinaia di voti di scarto tra le due candidate secondo le proiezioni dei rispettivi comitati. Il testa a testa sta andando avanti con uno ...

Il primo turno delle presidenziali in Turchia non è stato decisivo, ma ha già fatto la Storia Linkiesta.it

NOCI - NOCI24.it seguirà in diretta lo spoglio elettorale seggio per seggio. Come per le scorse tornate elettorali, dalle ore 15:00, anche oggi i nostri collaboratori vi aggiorneranno in tempo reale ...Lo spoglio delle schede, terminato pochi minuti fa, ha confermato l’ipotesi, circolante già dal pomeriggio di oggi, del ballottaggio tra Massimiliano Ciarpella, candidato civico supportato da Fratelli ...