Al Donizetti viaggio nel magico mondo Disney

(Di martedì 16 maggio 2023) Bergamo. Si intitolaIn Concert il secondo dei sei appuntamenti de Il Centro della Musica, rassegna ideata dalla Fondazione Teatroe organizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo – Assessorato alle Politiche Sociali. A condurre il pubblico nel, anche musicale, ideato da Waltsaranno, sabato 20 maggio nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro(ore 17), la cantante Giorgia Semeraro, il pianista Domenico Clapasson, autore degli arrangiamenti, e I Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana (Silvia Maffeis e Alessandro Cannizzaro ai violini, Monica Vatrini alla viola, Beata Kolodzejei al violoncello, Michele Maolucci al contrabbasso, Maurizio Saletti al flauto e Alessandro Perissinotto alle percussioni). Prezzi biglietti: intero € ...

Immortali le sue rese di opere oltre che con la Norma e Sonnambula di Bellini, Lucia di Lammermoor di Donizetti, Traviata e Aida di Verdi, Tosca e Turandot di Puccini. Questo viaggio lungo le opere di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi per ricordare il Recital "1923 - 2023" Vissi d'Arte, Vissi d'Amore.

L’attività prevede una visita e un’attività per famiglie al Museo Donizettiano, un percorso realizzato per conoscere la vita, l’opera e la personalità di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro mus ...Storie fantasiose e vicende accadute di una musica che è civiltà, esperienza individuale, pensiero, creazione. In cammino con Duke Ellington, Harry Carney, Lester Young, Chet Baker, Miles Davis, Herbi ...