Al cinema con 6 film | dall’incesto al masochismo passando per amore | eutanasia e lotte fratricide

(Di martedì 16 maggio 2023) Le nuove uscite di cui parlo oggi sono quasi tutte in sala dall’11 maggio e presentano una varietà di storie e personaggi che toccano anche alcuni estremi indicibili dell’animo umano. Con L’secondo Dalva la regista Emmanuelle Nicot esordisce nel lungometraggio. Un plot da brividi ma sviluppato con gentilezza e lucidità. Cresciuta precocemente come una donna bambola da un padre pedofilo in un’ovattata love story, la dodicenne Dalva ne viene allontanata dai servizi sociali. Premio Fipresci e Migliore attrice alla giovanissima Zelda Samson per la Semaine de la Critique al Festival di Cannes edizione 2022, quest’opera prima riflette tutta la solidità di una profonda osservazione sul campo e un grande lavoro con il cast. Ma al tempo stesso mostra il dramma del sopruso nella distorsione e nella resistenza al recupero. E la piccola protagonista è un portento ...