Al centrodestra quattro città | due al centrosinistra Ballottaggi il 28 e 29 maggio 

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Il primo turno delle elezioni comunali 2023 vede il Pd primeggiare in 7 dei 13 comuni capoluogo. Fratelli d'Italia è sempre il primo partito nella coalizione dieccetto a Treviso, Massa e Brindisi. Male il Movimento 5 Stelle che supera il 5% dei voti solo a Terni e Brindisi. Pisa alo per 15 voti Per un soffio il sindaco di Pisa sarà deciso alo. Le sezioni sono state tutte scrutinate. Il candidato delConti ha il 49,96%, quello die M5s Martinelli il 41,12%, il candidato di Unione popolare ha il 6,73%. Conti, che ha ottenuto 20.091 voti, avrebbe evitato ilo con soli 15 voti in più. Il Partito Democratico Il Pd guida ilalla conferma del sindaco di Brescia con un ...

Va sottolineato che a Massa ilsi è spaccato. FdI e Moderati hanno sostenuto un candidato sindaco escluso dal ballottaggio, a cui accedono i candidati di Lega - FI e del centrosinistra. ...Saranno i ballottaggi a decidere chi ha vinto le elezioni comunali 2023. Nel primo turno ilconquistasindaci nei comuni capoluogo e il centrosinistra due. Vittoria a Latina, conferma a Sondrio, Treviso e Imperia con l'ex ministro Claudio Scajola. Brescia e Teramo vanno ...La prima tornata delle elezioni amministrative ha coinvolto circa 600 comuni in tutto il Paese. Dei 13 capoluoghi al voto,o cinque saranno delal primo turno, due del centrosinistra. Il primo dato acquisito nel corso della giornata è stato quello della vittoria, a Brescia, di Laura Castelletti, ...

Al centrodestra quattro città, due al centrosinistra Ballottaggi il 28 e ... AGI - Agenzia Italia

Non solo il capoluogo etneo, in provincia di Catania sono 19 i comuni che andranno al voto a fine maggio per eleggere sindaco e consiglio.Il centrodestra vince a Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. Al centrosinistra Brescia e Teramo. Male il M5s. Ballottaggio per una manciata di voti a Pisa. Affluenza in calo: nei 595 comuni ha votato i ...