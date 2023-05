(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Isaranno decisivi per stabilire il vincitore delle elezioni comunali 2023. Nel primo turno ilconquista 4 sindaci nei comuni capoluogo, il2. Nelle precedenti elezioni ilebbe 8 capoluoghi, il5. Nel primo turno l'affluenza e' scesa al 59,03% (-2,19% rispetto al voto precedente). Ilstrappa il sindaco di Latina e conferma i sindaci di Sondrio, Treviso e Imperia (con l'ex ministro dell'Interno e sindaco uscente Claudio Scajola). Ilconferma i sindaci di Brescia e Teramo. Il 28 e 29 maggio ci sarannotranei comuni di Ancona Brindisi Vicenza Pisa Siena. Pisa al ...

Al centrodestra quattro città, due al centrosinistra. Ballottaggi il 28 e 29 maggio AGI - Agenzia Italia

ANCONA Quasi il 70% dei 99 seggi dorici (68, per la precisione) ha visto arrivare prima la coalizione del centrodestra. In 28 a spuntarla è stato invece il centrosinistra. Tre, infine, i ...«Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani». Sono le parole della premier Giorgia Meloni all’indomani dei risultati ...