Al Bano | lite e botte al ristorante | cosa è successo al cantante

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 16 maggio 2023) AlCarrisi,ale una rissa incredibile per lui, il racconto di quanto accaduto lascia tutti senza parole. Ildi Cellino San Marco ha sempre avuto un forte temperamento che l’ha caratterizzato fin da ragazzo, quando ignaro di ciò che gli avrebbe riservato il futuro ha lasciato la Puglia per Milano. AlCarrisi coinvolto in una rissa (GranTennisToscana.it/ Credit Ansa Foto)La decisione di partire, quindi, è stato per Carrisi un salto nel vuoto ma una volta a Milano la vita per lui si è trasformata in una lotta costante per difendere sé stesso e non solo. Anni incredibili che hanno messo ila dura prova e faccia a faccia con prove difficili da superare, con episodi violenti durante i quali Alsi è dovuto difendere a tutti ...