Aiutatemi Maltempo | Cesena sommersa | il dramma di una mamma | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) "!": l'immagine di una donna con in braccio un neonato con l'acqua che le arriva alla gola è il simbolo del disastro scatenato dalin tutta la Romagna e le Marche. Nelle ultime ore è esondato il fiume Savio a, nella zona di via Roversano e via dei Mulini, e alcune persone sono state costrette a salire sui tetti delle case per l'alto livello dell'acqua. Neldiventato virale su Twitter, la donna viene soccorsa da due vicini di casa che la raggiungono con difficoltà, anche nuotando, e poi mettono in sicurezza il bimbo di pochi mesi di vita. Resta alta l'attenzione per tutti i corsi d'acqua della Romagna, che in diversi casi hanno già fatto registrare il livello d'allarme, ma anche a Bologna destano particolare preoccupazione i livelli del Savena, già sopra la soglia d'allarme e a rischio di ...