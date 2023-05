“Aiutatela | presto” Choc all’Isola dei Famosi | arriva il medico Bufera su Ilary | “Ora è troppo”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 16 maggio 2023) Regala sicuramente molto trash, e che il pubblico adori questo genere è ormai un fatto certo da decenni, ma L’isola dei2023 offre anche momenti critici ed è tutto vero. Esiste il bello, però anche il brutto della diretta e lo ha dimostrato l’ultima puntata. La povera Corinne Clery è svenuta tra le braccia di Alvin. La conduttrice, gli opinionisti e i presenti in studio, come chi era sintonizzato con L’isola dei2023 da casa, hanno avuto un sussulto. Nel corso della puntata di ieri seraBlasi e Alvin spiegavano come affrontare una prova particolare, quando Corinne Clery è svenuta. È stata grande paura per lei, in diretta. Isola dei2023, malore per Corinne Clery Oltre alla spiacevole sorpresa nel vedere l’attrice 73enne perdere completamente i sensi, i telespettatori non hanno ...