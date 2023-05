AIFA Approva la Rimborsabilità dei Farmaci per la Profilassi Pre-Esposizione a HIV-1 PrEP

(Di martedì 16 maggio 2023) La decisione dell’Agenzia Italiana del Farmaco apre nuove prospettive per la prevenzione dell’infezione da HIV-1. Con Delibera CdA n. 15 del 26 aprile 2023, l’Agenzia Italiana del Farmaco () ha ammesso l’indicazione alladell’associazione Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil per la “pre-) al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Vaccino antinfluenzale 2019 2020, listaStudio del Tocilizumab per trattamento pazienti Covid19 Nuovi codici Pronto Soccorso riducono i tempi di attesa Oppioidi Killer: boom di vittime, condannata la Johnson La mascherina trasparente sarà realtà ...

Via libera all'indicazione alla rimborsabilità dell'associazione Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil per la 'Profilassi pre - esposizione (PrEP) e al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV - 1 ...Ad annunciarlo è un comunicato stampa dell', che definisce il farmaco "uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone HIV - negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato"

