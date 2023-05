(Di martedì 16 maggio 2023) A fine primo tempo di Inter - Milan Simone Inzaghi si è trovato costretto alla prima sostituzione: Henrikhha infatti chiesto il campo alla panchina con una smorfia di dolore in volto. In ...

A fine primo tempo di Inter - Milan Simone Inzaghi si è trovato costretto alla prima sostituzione: Henrikhha infatti chiesto il campo alla panchina con una smorfia di dolore in volto. In realtà ha provato per qualche decina di secondi a testare lo stato della sua gamba sinistra, ma poi ha ...A fine primo tempo di Inter - Milan Simone Inzaghi si è trovato costretto alla prima sostituzione: Henrikhha infatti chiesto il campo alla panchina con una smorfia di dolore in volto. In realtà ha provato per qualche decina di secondi a testare lo stato della sua gamba sinistra, ma poi ha ...

Ahi Mkhitaryan, sostituito per un problema muscolare: cosa si è fatto La Gazzetta dello Sport

Nerazzurri da 3-0 a 3-2, poi il belga, che aveva segnato il primo gol, chiude i conti nel finale. Di Lautaro, Matheus Henrique e Frattesi le altre reti, con l'autogol del disastroso Tressoldi ...