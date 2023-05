“Agrinet4Education | il futuro in campo” su Tv2000 dal 20 maggio

Leggi su lopinionista

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel programma è previsto anche uno spazio in LIS dedicato ai bambini dal 20ogni sabato alle ore 17.30 “: ilin” è il programma in nove puntate in onda suil sabato alle 17.30 a partire dal 20, dedicato all’agricoltura sostenibile. Sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e degli obiettivi che coinvolgono tutti gli stati membri, tra cui l’Italia, verso una transizione verde nel settore agroalimentare, il programma promuove, attraverso un viaggio in varie Regioni italiane, l’informazione sui temi dell’agricoltura sostenibile, della sana alimentazione, del corretto uso delle risorse naturali, dell’innovazione tecnologica, della lotta ai cambiamenti climatici. Ogni puntata si conclude con ...