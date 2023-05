... nessun problema: basta rivolgersi ad aziende logistiche specializzate nell'elusione delle, con consegna garantita al 100%, in modo pressoché legale e senza doversi curare di alcuna ...... nessun problema: basta rivolgersi ad aziende logistiche specializzate nell'elusione delle, con consegna garantita al 100%, in modo pressoché legale e senza doversi curare di alcuna ...

"Aggiriamo le sanzioni, consegna garantita al 100%". La rete di Putin che in Russia importa di tutto L'HuffPost

Sei un imprenditore con sede in Russia e Bielorussia e vuoi importare merci europee o statunitensi sottoposte a sanzioni Non c'è problema. Ed eventualmente vorresti pagarle in euro o dollari Non c'è ...