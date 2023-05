Agevolazioni fiscali | solo il 10% di tasse | ecco dove e come

... soprattutto nei piccoli comuni; difenderlo e valorizzarlo, proseguendo nell'azione già avviata dalla Regione rispetto alle botteghe multiservizio è fondamentale, così come lee ...Contributi a fondo perduto tra i 15mila e i 20mila euro e sgravidel 40 per cento. Sono queste le due misure con le quali la Giunta intende ripopolare i ...prima casa e appunto le...Bozza è entrato poi nello specifico: 'Vanno messe in atto delleai proprietari degli immobili che decidono di dare i loro appartamenti agli studenti a prezzi calmierati, in ...

Agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati: ben 21mila adesioni ilGiornale.it

Ecco una lista delle spese deducibili che si possono inserire in dichiarazione dei redditi Per ridurre le tasse a proprio carico, il contribuente, nel compilare il modello 730, oltre ad inserire le sp ...Secondo l’AdE le agevolazioni ZES non spettano per investimenti in immobili usati: le preoccupazioni tra coloro che hanno già richiesto e fruito di tale agevolazione.