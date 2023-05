Affari Tuoi | rischio premiato | ritorno fortunato

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 16 maggio 2023) Amadeus -La fortuna è il fattore principale per ogni concorrente di, ma è anche l’elemento che sta caratterizzando ildel game nato vent’anni fa su Rai 1. Il gioco dei pacchi, che nell’access della rete ammiraglia mancava da ben sei stagioni, ha saputo rinnovarsi nel modo migliore, risultando quasi una ventata d’aria fresca in una fascia oraria dominata ormai da tempo da “ignoti” e “parenti misteriosi”. Il risultato? Amadeus è riuscito a non farsi rimpiangere. La sfida non era affatto semplice: interrompere un programma seguito e leader ogni sera come Soliti Ignoti per proporne uno che nel 2017 fu chiuso per bassi ascolti e che in questi anni è stato riproposto con degli spin-off al sabato (uno dal titolo Viva gli Sposi! con Carlo Conti, un altro chiamato Formato ...