Aeroporti | Linate inaugura Hangar X | espansione di Milano Linate Prime

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023), 16 mag. (Adnkronos) - Sea, società del gruppo Sea che con il brand '' è uno dei principali operatori di business aviation in Italia e in Europa, e Sirio hannoto oggi, presso l'aeroporto di, un nuovoall'avanguardia. Lo spazio, denominatoX, rappresenta un importante traguardo di crescita infrastrutturale per Seae Sirio, società di manutenzione e gestione degli aeromobili, che fornisce i servizi di manutenzione in Europa per la flotta della consociata Flexjet. Il nuovoX, che vanta una superficie di 4.700 metri quadrati ed è l'11esimodell'aeroporto di ...