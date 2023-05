Adelasia | il nuovo singolo è “Come se tu”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Esce il 19 Maggio via Factory Flaws in collaborazione con Border Recordsse tu, ilche segna l’inizio della nuova era die primo assaggio dell’album che uscirà in autunno. Nel brano una voce maschile e una voce femminile si intrecciano su un tappeto di chitarre elettriche e acustiche dal retrogusto indie L'articolo