A spiegare l'importanza e la novità insite nel protocollo è stato l'amministratore delegato di, Fabrizio Palermo. "Per noi ladi questo protocollo è un passo significativo, date le sfide ...'Riteniamo che l'intesa firmata oggi insieme alle Organizzazioni Sindacali " ha commentato l'amministratore delegato diFabrizio Palermo " rappresenti un'evoluzione in tema di relazioni ......a crescere le professionalità all'interno del gruppo per essere pronti ad affrontare le sfide del futuro.' Ha dichiarato l'amministratore delegato di, Fabrizio Palermo, a margine delladel ...

Acea firma con sindacati la Carta della Persona e della Partecipazione - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

È il risultato cui sono arrivati Acea e le organizzazioni sindacali di categoria che dopo un intenso confronto partito agli inizi del mese di febbraio, hanno firmato il nuovo Protocollo "Carta della ...(Adnkronos) - "È stato firmato da ACEA e le organizzazioni sindacali il Protocollo Carta della persona e della Partecipazione ACEA , un accordo che delinea un nuovo modello di ...