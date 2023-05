(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo molte settimane di assenza, torna al'acqua alta. Il centro maree del Comune ha calcolato per questa sera alle 21.40 una punta massima di 110 centimetri. Per questa ragione è prevista l'...

Dopo molte settimane di assenza, torna al'acqua alta. Il centro maree del Comune ha calcolato per questa sera alle 21.40 una punta massima di 110 centimetri. Per questa ragione è prevista l'attivazione del sistema di barriere mobili ...... che percorrerà piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via, corso Vittorio Emanuele, ... e anche la domenica mattina " ha aggiunto Ferrero - , per la partecipazione èil versamento ...Come, da stanotte e dalle prime ore del mattino l'Emilia - Romagna è colpita da una nuova ... dalla Toscana, dal Friuli -Giulia, dalla Provincia di Trento e dalle numerose ...

A Venezia è previsto l'innalzamento delle barriere del Mose - Veneto Agenzia ANSA

VENEZIA - Dopo molte settimane di assenza, torna a Venezia l'acqua alta. Il centro maree del Comune ha calcolato per 21.40 di stasera, 16 maggio 2023, una punta massima di 110 centimetri.Dopo molte settimane di assenza, torna a Venezia l'acqua alta. Il centro maree del Comune ha calcolato per questa sera alle 21.40 una punta massima di 110 centimetri. (ANSA) ...