A Teresa De Santis il “Premio all' Eccellenza e all' Innovazione”

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) C'è ancheDe, ex direttrice di Rai1 e Presidente di RaiCom, tra i premiati alla sesta edizione del “all'e all'” (che si è svolto lo scorso venerdì 12 maggio a Roma presso il prestigioso Circolo Canottieri Aniene). L'evento è stato organizzato dal Rotaract Club Roma Polis assieme al Rotaract club Rieti. Scopo del, promosso da un gruppo di giovani e giunto alla sesta edizione, è premiare personalità che si sono distinte nei loro settori di appartenenza: giornalistico, televisivo, musicale, cinematografico, manageriale eculinario ecc. Personalità che sono d'esempio per tutti i giovani che si apprestano ad affrontare il difficile ingresso nel mondo del lavoro. Nella rosa dei premiati per l'edizione 2023 Mauro Casciari, voce radiofonica ...