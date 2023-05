A sinistra vince il sindaco Tafazzi

(Di martedì 16 maggio 2023) Non c’era davvero bisogno di aspettare la serata per capire il doppio segno politico di questa parziale ma significativa tornata elettorale amministrativa. A cominciare dall’aumento dell’astensionismo che fa scendere l’affluenza first appeared on il manifesto.

Ballottaggi per gli altri sette sindaciil centrodestra in 4 delle 13 città capoluogo al voto. Ezio di Genesio Pagliuca, candidato del centro, al 40, 90 per cento dei consensi. Walter ...IMPERIA - Claudio Scajola, ex ministro e sindaco uscente del centrodestra,al primo turno con ... SIENA - Si prospetta il ballottaggio tra Anna Ferretti, candidata sostenuta da Pd e...... Sestri un passo avanti,in comune, Sestri in movimento e Partecip@ttiva) e Francesco ... per la sua lista Bordigherail 41,07% dei voti e 11 seggi. Massimiliano Bassi (Bassi sindaco) non ...

Ivrea, il centro sinistra vince al primo turno, abbracci e Bella ciao ... La Sentinella del Canavese

Siamo ancora al primo tempo della partita delle comunali, e per ora la sfida Meloni-Schlein, la gara tra le due donne della destra e della sinistra, tra la leader della maggioranza e quella ...La prima forza di opposizione si prospetta essere la coalizione di sinistra condotta da Ivan Bracco seguita da Lauretti, Zarbano e Semeria ...