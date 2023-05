A San Siro il popolo interista gode. Segui la DIRETTA

I tifosi lasciano il Meazza al termine della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. I nerazzurri giocheranno la finale del 10 ...... maturata nella doppia semifinale contro l'Inter, Stefano Pioli risponde 'a muso duro' ad Alessandro Costacurta dopo il ko del secondo derby andato in scena a...Lo stadio diche ha ospitato quello che è stato ritenuto un derby europeo, è andato completamente sold out stabilendo il record assoluto con 75.567 spettatori e un incasso pari a 12.547.765 ...

Finisce con i 75mila di San Siro nerazzurro, che cantano “Milano siamo noi”. E la squadra – Lautaro l’eroe di questa notte, Dimarco il ragazzo della Nord, ma anche Lukaku e mister Inzaghi – sotto la c ...Esplode la gioia dei tifosi che subito dopo il fischio finale dell’1-0 contro il Milan a San Siro si riversano in piazza Duomo a Milano: già poco dopo le 11 sono centinaia gli interisti in festa tra ...