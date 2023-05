A Rocca di Papa per l’osservazione del cielo con l’ATA Venerdì 19 Maggio Astroincontro | La visione del cosmo nei secoli

diè davanti Massimiliano Calcagni del centrodestra (42,5%) contro Francesco De Santis del centrosinistra (37,6%), ma l'ex sindaca Veronica Cimino (M5s) porta in dote un 18,73%. A ...Fiumicino e Pomezia sono le nuove roccaforti del centrodestra nella provincia di Roma.die Velletri vanno al ballottaggio e anche lì il centrodestra parte avvantaggiato. Le elezioni comunali nel Lazio e in particolare nell'area metropolitana lasciano l'amaro in bocca al ...All'esito delle percentuali ottenute negli otto grandi Comuni di riferimento (Latina, Terracina, Fiumicino, Pomezia, Velletri, Santa Marinella,di, Anagni), il partito di Giorgia Meloni si ...

Elezioni comunali | Affluenza alle urne, dato definitivo: Rocca di Papa 54,81%, Velletri 58,92%, San Cesareo 62,20% ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

Nella mattina di domenica 7 maggio si è svolto l’evento inaugurale del neo costituito gruppo Fare Verde Castelli Romani, titolo dell’iniziativa “Trekking ...Come cambia la mappatura politica nei comuni dopo l'elezione di 43 sindaci su 47. Il 28 e 29 maggio ballottaggi ad Anagni, in provincia di Frosinone, Aprilia, nel pontino, Rocca di Papa e Velletri, ne ...