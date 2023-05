A Pompei sono emersi nuovi scheletri

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Nuove vittime del Vesuvio nel 79 d.C. emergono dallo scavo nella zona della domus dei Casti Amanti a. Due glirinvenuti gli durante uno scavo nell'insula, ritrovati sotto un muro crollato, tra la fase finale di sedimentazione dei lapilli e prima dell'arrivo delle correnti piroclastiche che hanno definitivamente sepolto. I duecostituiscono la testimonianza sempre più chiara che, durante l'eruzione, non furono solo i crolli associati all'accumulo dei lapilli o l'impatto delle correnti piroclastiche gli unici pericoli per la vita degli abitanti dell'antica,ma anche il terremoto concomitante, come gli scavi degli ultimi decenni stanno sempre più investigando. L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., inizia nella mattina di un ...