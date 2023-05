A Pompei emersi 2 scheletri da scavi nell’Insula dei Casti Amanti

I fenomeni vulcanici uccisero chiunque si fosse ancora rifugiato nell'antica città di, a sud ... Nella stanza in cui giacevano i corpi sonoanche alcuni oggetti, quali un'anfora verticale ...Una nuova incredibile scoperta tra le rovine di: due scheletri sono stati rinvenuti nell'area archeologica della città sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. I resti sonoda un nuovo scavo dell'Insula dei Casti Amanti, ......delle prime analisi antropologiche sul campo - pubblicati nell'E - journal degli scavi di- ... Nella stanza in cui giacevano i corpi sonoanche alcuni oggetti, quali un'anfora verticale ...

A Pompei sono emersi nuovi scheletri AGI - Agenzia Italia

