A Pisa si passerà al riconteggio delle schede elettorali | lo ha chiesto Conti

(Di martedì 16 maggio 2023) Finale con tanto di giallo sotto la Torre Pendente. Una manciata di voti separano Micheledalla rielezione. Tant’è che asial. Lo hail sindaco uscente Michele. Il primo cittadino per soli 15 voti ha mancato la rielezione al primo turno. Infatti secondo i dati del Viminale si è fermato al 49,96%. “Abbiamoilperché non rimanga alcun dubbio” afferma il sindaco di centrodestra. Al momento i verbali ufficiali danno come risultato il rinvio al ballottaggio tra due settimane contro Paolo Martinelli, ex presidente provinciale dell’Acli, sostenuto dal centrosinistra e dai grillini. L’operazione di verifica dei numeri ...

sial riconteggio delle schede elettorali . Lo ha chiesto il sindaco uscente Michele Conti , che per soli 15 voti ha mancato la rielezione al primo turno (si è fermato al 49,96 per cento):...La parola però, domani,agli elettori. Per chi volesse rivedere le principali tematiche ... informazioni utili Sono 86 le sezioni elettorali del Comune di. Sulla propria scheda elettorale ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota ... Poi, sialle new entry, elementi mirati e di qualità per alzare l'asticella.