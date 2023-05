A Pisa è pendente anche il risultato delle elezioni comunali | si va al ballottaggio per 15 voti Polizia nei seggi e rischio riconteggio

(Di martedì 16 maggio 2023) Quindici. Dopo una notte thrilling, con tre sezioni nel caos e la richiesta di intervento dei carabinieri per garantire la serenità durante lo spoglio, alla fine ailresta. Si andrà al– stando ai dati definiti del Viminale – tra il sindaco uscente di centrodestra, Michele Conti, e il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli, appoggiatodal M5s. Sempre che qualcuno non chieda ilnelle tre sezioni in cui si è finito per contestare ogni voto, con il centrodestra che annunciava una vittoria di Conti per 4e l’entourage di Martinelli che invece sosteneva di aver strappato il secondo turno per 17 schede. Alla fine, il bollino del Viminale ...

E che per il risultato atteso nei tre capoluoghi toscani bisognerà aspettare, specie a Pisa, dove nemmeno a farlo apposta, il risultato è così stretto da necessitare addirittura un ricalcolo. Nello specifico, verranno scelti sindaco e consiglio comunale di Siena, Pisa e Massa, le tre città. Divisioni presenti perfino tra gli ex alleati ma forse no Renzi e Calenda, uniti in Toscana (come Pd e Cinquestelle, del resto) solo in quel di Pisa, all'ombra della torre.

Tre sezioni in bilico fino a notte fonda, carabinieri nei seggi e schede contestate. Alla fine sarà secondo turno (forse) ...L'affluenza è al 56,5%, in calo rispetto alla precedente tornata (58,4%). Il sindaco uscente, Michele Conti (centrodestra), è in testa con il 50,66% dei voti. Paolo Martinelli (centrosinistra), insegu ...