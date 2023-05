A Napoli | in estate | pareva il calcio fosse finito Dopo nove mesi la rosa vale 629 milioni CorSport

'Nel relitto del, che non si era mai ripreso dall'infatuazione per il geniale e travagliato ... La scelta vincente inUn copione, quello scritto dal produttore, che a volte ha attirato le ...I lavoratori della fabbrica di Pomigliano (vicino a) hanno interrotto il lavoro per due ore ... Non ci sono fan in, e poi diventa molto soffocante nelle fabbriche', ha commentato Virsamy. ......Chelsea sta preparando una mossa ambiziosa per Victor Osimhen del, con Mauricio Pochettino desideroso di portare in dote un attaccante quando assumerà la carica di capo allenatore quest'

Procura di Napoli, sprint al Csm: «Arriva entro l’estate il nuovo capo dei pm» ilmattino.it

Il successo ha coronato domenica scorsa anche l'ultima replica di "Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo", un dramma in tre atti di Fabrizia Ramondino, regia di Mario Martone con ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, vorrebbe restare in azzurro, ma come riportato da La Repubblica, la società partenopea non vorrebbe perderlo a zero: "Il polacco ha parlato subito dopo la s ...