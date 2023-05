A che ora passa il Giro d’Italia 2023 oggi | Scandiano-Viareggio | programma preciso | paesi e città attraversati

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023)martedì 16 maggio va in scena la decima tappa del: una frazione di 196 km da. La Corsa Rosa prosegue il proprio cammino dopo il giorno di riposo, con 2600 metri di dislivello complessivo da affrontare ma senza particolari difficoltà altimetriche: tutto lascia presagire a un arrivo in volata e a un nuovo sprint per le ruote veloci, a meno che non venga lasciata andare via la fuga. La prima parte della tappa è mossa ed è caratterizzata dalla salita al Passo delle Radici (un agevole seconda categoria con GPM posto a 109 km dal traguardo). A seguiore una lunga discesa e lo strappo di Monteperpoli (quarta categoria). Gli ultimi 76 chilometri sono pianeggianti, terreno ideale per le squadre dei velocisti che potranno preparare la volata. La ...