900 evacuati per il maltempo in Emilia A Cesena esonda il fiume | Situazione disastrosa

Le visite sono state interrotte e i pazienti sono stati. Il bilancio della prima giornata sarà pesante: 901, finora, gli sfollati per l'emergenza maltempo, la maggior parte, 528, nel ...2023 - 05 - 16 13:58:02 Emilia Romagna, oltreSono 901 gliper il maltempo in Emilia - Romagna. La maggior parte, 528, nel Ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel ...In Emilia: "Caduti 120 millimetri di pioggia in 24 ore". Nuove frane, scuole chiuse E' allerta in Emilia Romagna e Marche colpite da una violenta ondata di maltempo. Sono finora 901 le persone ...

Maltempo Emilia-R.: 10 fiumi a rischio esondazione, 900 evacuati - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il maltempo colpisce l'Italia da nord a sud almeno fino alla fine della settimana. Nella giornata di martedì è scattata l'allerta rossa in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico: oltre 9 ...Italia nel pieno della tempesta Minerva, con maltempo previsto almeno fino alla fine della settimana. Oggi allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna. Arancione ...