16 maggio 1976 | il Torino vince il settimo Scudetto

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildei “gemelli del gol”loLa stagione non era iniziata bene per il: i granata avevano perso la prima in casa contro il Bologna. La Juve, invece, per buona parte del campionato era stata la capolista, nelle prime cinque giornate a pari merito insieme al Napoli. Poi, grazie ad un vittoria sul Milan a San Siro, la Juventus si ritrova sola prima in classifica. I bianconeri, a parte un riaggancio ed un sorpasso partenopeo all’ottava giornata, manterranno la testa della classifica fino alla metà del girone di ritorno. A partire dalla nona di ritorno, però, il Toro raggiunge la prima posizione della classifica, in solitaria, e va avanti così fino alla fine. Era il Toro di Gigi Radice, figura innovativa di “Mister” associato alla zona mista. Era una squadra, quella granata, che tornava al ...