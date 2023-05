15 Maggio 2023 – Il procuratore speciale Usa denuncia ‘inchiesta Fbi su Russiagate senza fondamento’

(Di martedì 16 maggio 2023) Nell’atteso rapporto delJohn Durham l’Fbi viene accusata di aver avviato l’inchiesta sulla campagna elettorale del tycoon, che poi divenne il, sulla base di “informazioni di intelligence grezze, non analizzate e corroborate“. Il sindaco del municipio di Duran, in Ecuador, Luis Chonillo, è stato preso a bersaglio da un attentato al primo giorno in carica. Il ministro dell’Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha dichiarato lo stato di allerta sanitaria dopo che nel Paese sono stati registrati due casi di influenza aviaria H5N1 in due uccelli marini lungo la costa dello Stato di Espirito Santo. Un ex dipendente dell’ambasciata Usa a Mosca, Robert Shonov, è stato arrestato a Vladivostok con accuse di cospirazione. Almeno tre presunti affiliati del Clan del Golfo sono morti in un’operazione congiunta ...

...ha approvato un decreto legge contenente 'interventi urgenti' per 'fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali' che hanno colpito le due regioni a partire dallo scorso 1°. '...Commenta per primo Lunedì 22: una data che resterà indelebile sul libro dei ricordi azzurri, Il giorno in cui l'Empoli ha strapazzato nientemeno che la Juventus, non solo dal punto di vista del risultato (un netto 4 - ...L'appuntamento con Party Like a DeeJayè a Milano, tra l'Arco della Pace e Parco Sempione, ... Poi è arrivato il tema di quando fare la festa essendo questa una estate colma di concerti: a...

BOLOGNA – Rimane in allerta rossa la Romagna anche per la giornata di domani, sabato 20 maggio. La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino in cui l’allarme resta al… Leggi ...La stagione si avvia alla conclusione. E i verdetti finali stanno per essere emessi. La 37esima e penultima giornata di Serie A, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, potrebbe emetterne alt ...