15 Maggio 2023 – Il procuratore speciale Usa denuncia ‘inchiesta Fbi su Russiagate senza fondamento’

(Di martedì 16 maggio 2023) Nell’atteso rapporto delJohn Durham l’Fbi viene accusata di aver avviato l’inchiesta sulla campagna elettorale del tycoon, che poi divenne il, sulla base di “informazioni di intelligence grezze, non analizzate e corroborate“. Il sindaco del municipio di Duran, in Ecuador, Luis Chonillo, è stato preso a bersaglio da un attentato al primo giorno in carica. Il ministro dell’Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha dichiarato lo stato di allerta sanitaria dopo che nel Paese sono stati registrati due casi di influenza aviaria H5N1 in due uccelli marini lungo la costa dello Stato di Espirito Santo. Un ex dipendente dell’ambasciata Usa a Mosca, Robert Shonov, è stato arrestato a Vladivostok con accuse di cospirazione. Almeno tre presunti affiliati del Clan del Golfo sono morti in un’operazione congiunta ...

Il Partito democratico è il primo partito nei capoluoghi italiani andati alle urne il 14 e 15per le elezioni amministrative. Nei 13 capoluoghi coinvolti nella tornata elettorale, i partiti ...Sono anche in prima linea nei movimenti sociali indetti dalla sinistra, come le manifestazioni del Primoe le proteste contro la riforma delle pensioni . Il suo influente portavoce Arnault, 28 ...Articolo tratto dall'inserto private banking del numero didi Forbes Italia. Abbonati! Tutelare il valore reale dei patrimoni familiari puntando alla loro valorizzazione nel tempo attraverso scelte di investimento mirate in base alle esigenze del ...

Gara 1 – martedì 16 maggio Pro Recco-AN Brescia 7-3 (2-1, 0-1, 2-1, 3-0) trasmesso in diretta su Rai Sport +HD Gara 2 – sabato 20 maggio 18.45 AN Brescia-Pro Recco – in diretta su Rai Sport +HD ...FASANO – Si terrà giovedì 18 maggio il primo Job day di «Orizzonte 360°», il progetto del Comune di Fasano che rientra in «Punti Cardinali», una delle misure sperimentali di «Agenda per il lavoro Pugl ...