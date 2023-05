Ziliani | “Napoli | mancano 3 rigori Il VAR assiste allo scippo muto come un pesce”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per Paolol’arbitro ha negato 3in 10 minuti al: “Il VARun” L’arbitraggio di Monza-continua ad alimentare polemiche. Per molti addetti ai lavori c’è qualcosa che non quadra perché in dieci minuti l’arbitro Cosso non ha concesso tre calci di rigore al club azzurro. Su questo aspetto si è soffermato Paoloche dai propri canali social recrimina fortemente per la direzione dell’arbitro di Reggio Calabria: “L’arbitro Cosso rivoluziona il regolamento ed entra nel Guinness dei Primati: nega 3 penalty in 10 minuti acon il VAR che...