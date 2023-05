Zielinski | “Vorrei rimanere” Incontro con ADL entro fine stagione

Io, come ho sempre detto, sto bene a Napoli erimanere". Già ma non sarà semplice trovare un punto di incontro:guadagna già 3,5 milioni netti che sono il limite massimo che si è ...La fascia di capitano al braccio, un'emozione forte nel match contro il Monza per Piotr. 'Indossare la fascia è un onore per me, l'anno scorso è successo un paio di volte, non è ...e...A Dazn,ha detto: " Dovevamo calciare in porta e non sempre abbiamo fatto la scelta ... Sul suo futuro a Napoli: "C'è ancora tanta strada da fare erimanere a Napoli. Sono contento. La ...

Zielinski: Vorrei restare a Napoli! Per Sempre Napoli

Voglio restare: questo il messaggio lanciato dopo la gara di Monza da Piotr Zielinski. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Uno dei nodi sarà quello dei contrat ...Piotr Zielinski vuole restare al Napoli. Il centrocampista polacco vuole indossare ancora a lungo la maglia azzurra ...