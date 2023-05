Zielinski alla Lazio | è tra i nomi preferiti da Sarri per il post Milinkovic-Savic Il Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nel futuro dellapotrebbe esserci anche. Lo scrive Ilbenissimo che il futuro del suo progettoFerguson passa dChampions. Giovedì un’altra cena a Formello con Lotito, le solite promesse di una rivoluzione a obiettivo raggiunto e di un mercato assecondato. Potrebbe essere tardi, molte società si sono già mosse in anticipo, ma il patron biancoceleste non fa passi più lunghi della gamba senza sapere se avrà il tesoretto da 50 milioni oppure no. Il tecnico ha diversipronti sul taccuino. Loftus-Cheek e– se non rinnoverà con il Napoli – sono fraper la sostituzione diinsieme a Frattesi, invitato da diversi giocatori a Formello, ma forse ...